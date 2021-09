Capello promuove la Juventus | “Nonostante la difesa è comunque una delle favorite”

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 27 settembre 2021) Ieri ad ora di pranzo è arrivata la seconda vittoria consecutiva per ladi Massimiliano Allegri, e adesso il nome della Vecchia Signora è ritornato sulla bocca di tutti per la lotta scudetto. Il lavoro è ancora molto lungo e i pareri parecchio contrastanti, ma sicuramente il segnale dal campo è arrivato. Come si era detto ad inizio campionato, la stagione di quest’anno si prospetta unapiù equilibrate e interessanti degli ultimi anni. A parlareaspettative per questa Serie A anche l’ex allenatore dellaFabio. Intervistato a Coverciano durante l’evento Inside the Sport ha detto la sua sulleper il titolo e le impressioni derivate da queste prime giornate: “Il Napoli ha mostrato a tutti di essere una squadra, è vero che non ha avuto ...