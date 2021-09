Apple investe ancora su Napoli: i programmi dell’Academy estesi fino al 2025 (Di lunedì 27 settembre 2021) Apple ha annunciato oggi un nuovo importante investimento nella Apple Developer Academy di Napoli, che fornirà opportunità di formazione e lavoro a migliaia di aspiranti programmatori, creatori e imprenditori in tutta Europa. In collaborazione con l’Università Federico II, l’azienda estende i programmi dell’Academy fino al 2025 e lancia un nuovo piano di risorse per gli ex studenti che permetterà di avere maggiori opportunità per costruire e sviluppare le loro iniziative imprenditoriali. Lo comunica una nota. “In Apple crediamo che l’istruzione sia un potente strumento di miglioramento per le comunità, in grado di creare nuovi percorsi verso l’innovazione e lo sviluppo economico”, ha dichiarato Lisa Jackson, vicepresidente di Apple per ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 settembre 2021)ha annunciato oggi un nuovo importante investimento nellaDeveloper Academy di, che fornirà opportunità di formazione e lavoro a migliaia di aspiranti programmatori, creatori e imprenditori in tutta Europa. In collaborazione con l’Università Federico II, l’azienda estende iale lancia un nuovo piano di risorse per gli ex studenti che permetterà di avere maggiori opportunità per costruire e sviluppare le loro iniziative imprenditoriali. Lo comunica una nota. “Incrediamo che l’istruzione sia un potente strumento di miglioramento per le comunità, in grado di creare nuovi percorsi verso l’innovazione e lo sviluppo economico”, ha dichiarato Lisa Jackson, vicepresidente diper ...

