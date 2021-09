Tennis | ATP San Diego 2021 | Salvatore Caruso e Federico Gaio accedono al tabellone principale

(Di lunedì 27 settembre 2021) Diventano quattro gli italiani presenti neldel torneo ATP di San. A Fabio Fognini e Lorenzo Sonego si sono aggiunti anche, che hanno superato le qualificazioni, superando rispettivamente il danese August Holmgren e l’americano Denis Kudla. Vittoria davvero sofferta per, che ha sconfitto il numero 903 del mondo in rimonta con il punteggio di 4-6 6-3 7-6 dopo oltre tre ore di gioco. Nel primo set è decisivo il break in apertura, poinon sfrutta ben cinque palle del controbreak negli ultimi game. Nella seconda frazione il siciliano allunga sul 3-0, poi tra il quinto e l’ottavo game ci sono quattro break consecutivi, con l’azzurro che poi chiude per 6-3. Battaglia ...

Nono all'inizio del torneo nella FedExRace To Turin, ma con davanti ancora Rafa Nadal che non tornerà in campo prima del 2022, Hurkacz è al momento l'ultimo dei qualificati per le Nitto...Primo coreano con un titoloall'attivo dai tempi di Hyung - Taik Lee che vinse a Sydney nel 2003, Kwon entrerà per la prima volta tra i primi sessanta del mondo. "Sono davvero felice di questa ...Quattro finali, quattro vittorie. Hubert Hurkacz è intoccabile quando arriva in finale. Con il 7-6(2) 6-3 su Pablo Carreno Busta, ha completato ...(AGR) Salute e Sport, il progetto sociale che arriva per la prima volta nel capoluogo piemontese, per so­stenere la prevenzio­ne in veste di ”Offi­cial Charity” delle Nitto ATP Finals di Torino, ha in ...