Pechino Express torna in tv: ecco il cast ufficiale del 2021 (Di domenica 26 settembre 2021) A giorni inizieranno le registrazioni di Pechino Express e in anteprima Davide Maggio, svela il cast e le novità. Matteo Ranieri contro Sophie Codegoni: la redazione a favore di lui L' ex corteggiatore risponde alle accuse della Codegoni fatte durante il suo ingresso al Grande Fratello Il cast di Pechino Express 2021 Sta per ripartire il reality di Rai 2 : Pechino Express, con un cast tutto rinnovato che sarà composto da: Alex Schwazer e Bruno Fabbri – “Gli Atletici”,Ciro e Giovambattista Ferrara – “Padre e Figlio”( Giambattista è il figlio più piccolo di Ciro, ha 20 anni), Barbascura X e Andrea Boscherini – ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 26 settembre 2021) A giorni inizieranno le registrazioni die in anteprima Davide Maggio, svela ile le novità. Matteo Ranieri contro Sophie Codegoni: la redazione a favore di lui L' ex corteggiatore risponde alle accuse della Codegoni fatte durante il suo ingresso al Grande Fratello IldiSta per ripartire il reality di Rai 2 :, con untutto rinnovato che sarà composto da: Alex Schwazer e Bruno Fabbri – “Gli Atletici”,Ciro e Giovambattista Ferrara – “Padre e Figlio”( Giambattista è il figlio più piccolo di Ciro, ha 20 anni), Barbascura X e Andrea Boscherini – ...

Advertising

trash_italiano : Pechino Express 2022: svelato il cast COMPLETO, la rotta e le altre novità [via @davidemaggio] - davidemaggio : #BOOM Ecco cast completo, rotta e novità di #PechinoExpress 2022 - M00NDIPITY : RT @trashloger: Maledetti ricchi di merda che si so’ presi pure Pechino express io adesso come farò senza la telecronaca su twitter era l’u… - xhobiisart : Pechino express su sky questa è una sconfitta per l'umanità i cry - chiibitaetae : RT @anikeatable: Pechino Express a Sky è stata una grande perdita televisiva. -