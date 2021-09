Pagelle Juve Sampdoria | TOP e FLOP dopo il primo tempo VOTI

(Di domenica 26 settembre 2021) I top ee iai protagonisti del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Dybala, Yoshida, Cuadrado: QuagliarellaAl termine del match. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

zazoomblog : Pagelle Juve Sampdoria: TOP e FLOP del match VOTI - #Pagelle #Sampdoria: #match - infoitsport : Pagelle Inter Juve Primavera: bentornato Turicchia, Mulazzi totale VOTI - infoitsport : Juve Women-Empoli 1-0, le PAGELLE: Girelli fa sorridere Montemurro, Rosucci domina, delude Bonfantini - infoitsport : Primavera, Inter-Juve 0-2. Le PAGELLE: Mulazzi motorino, che Turco! - ilbianconerocom : Primavera, Inter-Juve 0-2. Le PAGELLE: Mulazzi motorino, che Turco! -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Juve

Corriere dello Sport

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/22:Sampdoria Ledei protagonisti del match trae Sampdoria, valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Dybala, Yoshida, Cuadrado FLOP: Quagliarella VOTI ...Larisalirà, poi una fascia più bassa in cui rientra anche la Fiorentina. Noi cerchiamo di ... Faccio fatica a fare le, sono stati tutti bravi anche a soffrire. Andare sotto a Milano con il ...Voti, pagelle e tabellino del primo di Juventus-Sampdoria, match dell'Allianz Stadium valevole per la sesta giornata di Serie A ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/22: pagelle Juve Sampdoria Le pagelle dei protagonisti del match tra Juve e Sampdoria, valido per la 6ª giorna ...