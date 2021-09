Maestra no - vax scrive messaggio agli alunni: 'Me ne vado per non perdere la mia dignità', è polemica (Di domenica 26 settembre 2021) Ha indirizzato ai suoi alunni - inviandola sul gruppo Whatsapp dei genitori dei piccoli studenti - una lettera in cui spiega le ragioni per cui, contraria al , non si siederà alla cattedra come ogni ... Leggi su leggo (Di domenica 26 settembre 2021) Ha indirizzato ai suoi- inviandola sul gruppo Whatsapp dei genitori dei piccoli studenti - una lettera in cui spiega le ragioni per cui, contraria al , non si siederà alla cattedra come ogni ...

Advertising

repubblica : Covid, la maestra no vax di Treviso ora è ricoverata in terapia intensiva [di Enrico Ferro] - HuffPostItalia : Parla il papà della maestra ricoverata: 'Mia figlia si è fidata di un gruppo di esaltati no vax' - Corriere : Diceva «Di Covid muoiono solo i vecchi»: in terapia intensiva maestra negazionista e no vax - blogsicilia : #novax #greenpass #cesena #scuola #26settembre 'Ecco perché non sarò in classe', maestra No Vax scrive agli student… - CorriereRomagna : Lettera choc di una maestra no vax ai bambini: insorgono i medici - -