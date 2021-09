Locatelli, un gol per prendersi la Juventus (Di domenica 26 settembre 2021) È in corso Juventus-Sampdoria, gara valida per la sesta giornata di Serie A. I bianconeri sono in vantaggio per 3-1 in virtù delle reti di Dybala, Bonucci (rigore) e Locatelli. Quest’ultimo ha appena siglato la sua prima marcatura con la maglia della Vecchia Signora, infilando Audero dopo un’azione abbastanza rocambolesca. Non un eurogol, per intenderci, che però potrebbe comunque rivelarsi una grande iniezione di fiducia per il centrocampista ex Sassuolo che, nelle gare precedenti, così come gli altri colleghi di reparto, aveva offerto prestazioni sottotono. Oggi è il vero inizio di Manuel Locatelli alla Juventus. Foto: Sito Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 26 settembre 2021) È in corso-Sampdoria, gara valida per la sesta giornata di Serie A. I bianconeri sono in vantaggio per 3-1 in virtù delle reti di Dybala, Bonucci (rigore) e. Quest’ultimo ha appena siglato la sua prima marcatura con la maglia della Vecchia Signora, infilando Audero dopo un’azione abbastanza rocambolesca. Non un eurogol, per intenderci, che però potrebbe comunque rivelarsi una grande iniezione di fiducia per il centrocampista ex Sassuolo che, nelle gare precedenti, così come gli altri colleghi di reparto, aveva offerto prestazioni sottotono. Oggi è il vero inizio di Manuelalla. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

AntoVitiello : Non molla il #Milan, nemmeno con assenze pesanti. Punto importante in casa della #Juventus. Decisivo il gol belliss… - ISarchiapone : TL dopo il gol di Locatelli - Theymakeusproud : RT @Bresingarr: Manuel Locatelli ha gli stessi gol in campionato di Zlatan Ibrahimovic - lccatt : RT @coke87_: Allora facciamo così. Gol belli Locatelli: 1 Gol belli Tonali: 0 I numeri non mentono, MAI! ?? - anto_xxv : Il mio avversario ha Dybala: segna e si rompe. Io ho Bonucci e Locatelli: il primo segna su rigore e uno segna il s… -