Il vicequestore Schilirò manifesta coi no green pass: bufera RISCHIA IL POSTO 26 settembre 2021 19:40

repubblica : No-Green Pass, sul palco a Roma il vicequestore Schilirò: 'Disobbedire è un dovere'. Avviata un'azione disciplinare… - ladyonorato : Chiedono punizioni con metodi da regime autoritario chi afferma di non voler seguire le imposizioni del regime auto… - Corriere : Schilirò, la vicequestore in piazza con i no green pass: «Avanti con o senza divisa». ... - gioman73 : RT @a_meluzzi: Onore alla Vicequestore Nunzia Schiliro’ coraggiosa testimone della legalità repubblicana, della Costituzione, della Democra… - Politic01774202 : RT @ladyonorato: Chiedono punizioni con metodi da regime autoritario chi afferma di non voler seguire le imposizioni del regime autoritario… -

Ultime Notizie dalla rete : vicequestore Schilirò Chi è e cosa rischia la poliziotta no green pass ... la vicequestora no - vax Nonostante i suoi colleghi di Polizia si trovassero in piazza per far rispettare l'ordine pubblico, il vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò ha calcato il palco della ...

Una poliziotta sul palco dei no green pass a Roma. Contro di lei polemiche ed un'azione disciplinare Commenta per primo Protagonista della manifestazione no green pass svoltasi a Roma in piazza San Giovanni è stato il vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò . La poliziotta infatti è salita sul palco incitando la folla ed esponendo le sue idee, fermamente contrarie all'obbligo del certificato verde. Il green pass ...

