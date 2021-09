Global Citizen, un’ovazione per il principe Harry e Meghan Markle: la duchessa conquista Central Park con il miniabito di Valentino (Di domenica 26 settembre 2021) “Questa pandemia è una crisi umanitaria. Abbiamo quello che serve per vaccinare il mondo intero, e la distribuzione dei vaccini è una questione che riguarda i diritti umani“. Sono le parole pronunciate dal principe Harry e Meghan Markle sul palco del concerto Global Citizen Live, tenutosi sabato 25 settembre a Central Park, a New York. I duchi di Sussex sono stati accolti con un’ovazione dalle migliaia di giovani che si sono riuniti per partecipare all’evento internazionale: Harry con un completo informale e camicia sbottonata senza cravatta, Meghan vera diva ha conquistato i riflettori sfoggiando un miniabito total white con applicazioni floreali della collezione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) “Questa pandemia è una crisi umanitaria. Abbiamo quello che serve per vaccinare il mondo intero, e la distribuzione dei vaccini è una questione che riguarda i diritti umani“. Sono le parole pronunciate dalsul palco del concertoLive, tenutosi sabato 25 settembre a, a New York. I duchi di Sussex sono stati accolti condalle migliaia di giovani che si sono riuniti per partecipare all’evento internazionale:con un completo informale e camicia sbottonata senza cravatta,vera diva hato i riflettori sfoggiando untotal white con applicazioni floreali della collezione ...

