F1, Toto Wolff: “Non mi sorprenderebbe vedere Russell al comando dopo curva 2, sarebbe divertente…” (Di domenica 26 settembre 2021) Tensione alle stelle in quel di Sochi in vista di un Gran Premio di Russia 2021 che potrebbe rivelarsi davvero cruciale nella lotta per il titolo tra Max Verstappen e Lewis Hamilton nel Mondiale di Formula Uno. Le pazze qualifiche di ieri hanno poi reso ancor più incerto ed interessante il possibile andamento della gara odierna. Toto Wolff, Team Principal Mercedes, al termine delle prove ufficiali del sabato aveva addirittura pronosticato uno scenario davvero suggestivo per la partenza del GP: “Non mi sorprenderebbe vedere Russell in testa dopo la curva 2 e sarebbe anche divertente da vedere. Se Lewis riuscisse inoltre a guadagnare posizioni, avremmo il presente ed il futuro del team nelle prime due posizioni”, ha dichiarato il manager ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) Tensione alle stelle in quel di Sochi in vista di un Gran Premio di Russia 2021 che potrebbe rivelarsi davvero cruciale nella lotta per il titolo tra Max Verstappen e Lewis Hamilton nel Mondiale di Formula Uno. Le pazze qualifiche di ieri hanno poi reso ancor più incerto ed interessante il possibile andamento della gara odierna., Team Principal Mercedes, al termine delle prove ufficiali del sabato aveva addirittura pronosticato uno scenario davvero suggestivo per la partenza del GP: “Non miin testala2 eanche divertente da. Se Lewis riuscisse inoltre a guadagnare posizioni, avremmo il presente ed il futuro del team nelle prime due posizioni”, ha dichiarato il manager ...

Advertising

automotorinews : ??? #F1, le differenze tra #Horner e #Wolff dalla prospettiva del team principal #RedBull ??? 'A me piace essere in… - artrigenio : @AndreaEttori @MarianoFroldi La F1 ha un problema: Toto Wolff Il manager che ha reso grande la M ha troppi interess… - samucapi64 : @codiii__ Cito Pierluigi Donadoni con cui atm sono d'accordo Quando il mondiale è così tirato (non eravamo ormai p… - samucapi64 : RT @SmilexTech: Quando il mondiale è così tirato (non eravamo ormai più abituati), può succedere anche questo. L'aveva suggerito ieri Toto… - ImpieriFilippo : RT @SmilexTech: Quando il mondiale è così tirato (non eravamo ormai più abituati), può succedere anche questo. L'aveva suggerito ieri Toto… -