Bernardeschi: “Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, peccato per il gol subito” (Di domenica 26 settembre 2021) A fine primo tempo di Juventus-Sampdoria, Federico Bernardeschi si è fermato ai microfoni di Sky per rilasciare alcune dichiarazioni inerenti alla gara. Ecco le sue parole: “Il gol subito? Dispiace perché Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, loro non avevano mai tirato in porta praticamente. Abbiamo avuto tante occasioni per andare anche sul 2-0 e 3-0, non le Abbiamo sfruttate. Poi Abbiamo fatto il rigore, però dispiace per questo calcio d’angolo e per questo gol al 44?, dispiace davvero. Però Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, da Juventus, da squadra compatta, aggressiva e ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 26 settembre 2021) A finedi Juventus-Sampdoria, Federicosi è fermato ai microfoni di Sky per rilasciare alcune dichiarazioni inerenti alla gara. Ecco le sue parole: “Il gol? Dispiace perchéun, loro non avevano mai tirato in porta praticamente.avuto tante occasioni per andare anche sul 2-0 e 3-0, non lesfruttate. Poiil rigore, però dispiace per questo calcio d’angolo e per questo gol al 44?, dispiace davvero. Peròun, da Juventus, da squadra compatta, aggressiva e ...

