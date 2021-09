Auto e moto abbandonate in strada | i Carabinieri recuperano 30 veicoli

Advertising

infoitinterno : Perde il controllo della moto, travolta poi da un'auto: muore donna 37enne - infoitinterno : Perde il controllo della moto e si scontra con un'auto: ragazza muore sul colpo - infoitinterno : Ancora Sangue Sulle Strade: Ragazza Perde Il Controllo Della Moto E Sbatte Contro Auto, Muore 37enne - infoitinterno : Lecce, perde il controllo della moto e viene travolta da un'auto: morta una 37enne - infoitinterno : Scontro auto-moto in corso Matteotti: giovane finisce in ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Auto moto

SanremoNews.it

Rimossi 30 mezzi in tutto: 26 ciclomotori e 4. I veicoli erano in stato di abbandono o rubati. Questo servizio ha permesso di ripulire le strade del quartiere e continuerà nei prossimi giorni e ...Ma soprattutto ha un pregio: è l'più economica al mondo da trasformare in un camper. Il Subaru Libero costa meno di 10 mila euro (se ne trovano alcuni modelli anche sotto i 9 e gli 8 mila) e ...La donna viaggiava da sola sulla sua motocicletta, una Ducati Monster 600, ed era preceduta da un altro centauro che era a bordo di un'altra moto. Illeso il conducente della vettura contro cui la moto ...Coinvolti due mezzi, una moto ed un’auto che, per ragioni ancora da accertare, sono andate a scontrarsi. Ferito un giovane medico di 31 anni, alla guida della moto che è stato trasportato in ospedale ...