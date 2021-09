Atp San Diego 2021 | orari e ordine di gioco lunedì 27 settembre con Fognini

Leggi su sportface

(Di domenica 26 settembre 2021) Il programma di27all’Atp San: ecco glie l’didi giornata. Proseguono le sfide del torneo statunitense, con la sfida di doppio tra Salisbury-Skupski e Behar-Escobar che apre le danze. In campo anche Fabio, che se la vedrà con Brandon Nakashima, mentre Simone Bolelli giocherà in coppia con Maximo Gonzalez contro Koepfer-Monroe. Di seguito l’dicon gliitaliani (nove ore in più in Italia). IL TABELLONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI PROGRAMMA LUNEDI’ 27BARNES STADIUM Dalle 20.30 Salisbury/Skupski vs Behar/Escobar A seguire Karatsev vs Delbonis Non prima delle 2.30vs Nakashima A ...