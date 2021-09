Adesso è veramente crisi. Patrizia Panico affonda Carolina Morace? (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo 4 giornate di campionato la Lazio femminile è ancora ferma al palo. Zero punti, tre soli gol segnati, una differenza reti a -14. Il colpo di grazia alla squadra di Carolina Morace lo ha inferto Patrizia Panico, vecchia amica e compagna di nazionale dell’allenatrice veneziana. Un’altra gara casalinga con un pesante passivo dopo quella di Milano.Tifosi con il fiato sospeso, ora, in attesa di capire quali potrebbero essere le mosse di Lotito. Patrizia Panico mette nei guai la Morace? Già perchè in questo campionato di serie A femminile una panchina è già saltata. Manuela Tesse è stata esonerata dal Pomigliano dopo otto mesi di guida tecnica e tre sconfitte su tre gare giocate nella massima serie in questa stagione. A Roma, sponda biancoceleste, la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo 4 giornate di campionato la Lazio femminile è ancora ferma al palo. Zero punti, tre soli gol segnati, una differenza reti a -14. Il colpo di grazia alla squadra dilo ha inferto, vecchia amica e compagna di nazionale dell’allenatrice veneziana. Un’altra gara casalinga con un pesante passivo dopo quella di Milano.Tifosi con il fiato sospeso, ora, in attesa di capire quali potrebbero essere le mosse di Lotito.mette nei guai la? Già perchè in questo campionato di serie A femminile una panchina è già saltata. Manuela Tesse è stata esonerata dal Pomigliano dopo otto mesi di guida tecnica e tre sconfitte su tre gare giocate nella massima serie in questa stagione. A Roma, sponda biancoceleste, la ...

