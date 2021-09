United, Solskjaer sbotta: “Il loro gol viziato da un fallo. Il VAR dov’era?” (Di sabato 25 settembre 2021) Il tecnico del Manchester United, Ole Gunner Solskjaer, ha commentato la sconfitta dei Red Devils per 1-0 ad Old Trafford contro l’Aston Villa. Queste le sue parole: “Anche quest’oggi il VAR ci ha penalizzato, sul gol di Hause c’è una carica di Watkins su De Gea. Non riesco a comprendere i criteri di coerenza del VAR. Ho chiesto informazioni al guardalinee, che a sua volta ha detto di aver segnalato la cosa ma il VAR ha sbagliato ancora”. Sugli infortuni di Shaw e Maguire: “Non saprei dirvi, bisognerà aspettare almeno un paio di giorni per capire cosa hanno e come staranno”. Foto: Twitter United L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 25 settembre 2021) Il tecnico del Manchester, Ole Gunner, ha commentato la sconfitta dei Red Devils per 1-0 ad Old Trafford contro l’Aston Villa. Queste le sue parole: “Anche quest’oggi il VAR ci ha penalizzato, sul gol di Hause c’è una carica di Watkins su De Gea. Non riesco a comprendere i criteri di coerenza del VAR. Ho chiesto informazioni al guardalinee, che a sua volta ha detto di aver segnalato la cosa ma il VAR ha sbagliato ancora”. Sugli infortuni di Shaw e Maguire: “Non saprei dirvi, bisognerà aspettare almeno un paio di giorni per capire cosa hanno e come staranno”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

