"Troppo difensivi!", le dichiarazioni forti dell'allenatore nel post partita

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha commentato così la sconfitta subita contro il Milan. Di seguito le sue parole: "Dopo il gol fatto, per le squadre come la nostra la tendenza è tornare indietro, mentre il Milan veniva ad attaccare e lasciava spazi. Dobbiamo essere una squadra molto più continua. Il risultato conta, ma dobbiamo tenere a mente come siamo arrivati al pareggio." E poi continua dicendo: "Sono sicuro che per arrivare ad un risultato non è sufficiente solo difendersi, ogni tanto la palla da dietro devi sapere come giocarla. Quando la recuperiamo non possiamo buttarla, anche se ogni tanto continuiamo a farlo".

