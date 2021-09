Softball | Serie A1 2021 | MKF Bollate in finale Saronno | prima la gioia e poi il caos | irregolarità a roster | con Forlì serie a gara-5

(Di sabato 25 settembre 2021) Per pochi minuti lascudetto è sembrata decisa: MKF. Si è trattato, però, di una convinzione durata uno spazio di tempo minimo: in casa Inox Team, infatti, un’in-4 (riguardante la posizione di Noa Armirotto) costa il 7-0 a tavolino a favore di, il 2-2 nellae il conseguente approdo della-5 in programma domani mattina. E pensare che, nelle due partite del pomeriggio, si era attivata la manifesta. Nella, Ilaria Cacciamani finisce travolta, nel terzo inning, dal grande slam di Abacherli e da un singolo di Brandi che manda Longhi a firmare il 5-0 per. L’ingresso di ...

Advertising

OA_Sport : Softball, Serie A1 2021: Bollate conquista la finale, Saronno-Forlì a gara-5 dopo il ricorso del Poderi dal Nespoli… - ClaudiaPandoro : Serie A1 Softball: Bollate e Saronno verso la finale Scudetto 2021 - CronacheMc : PLAYOFF - Sabato 25 con inizio alle 18 le ragazze guidate da Marta Gambella disputeranno sul diamante di casa il pr… - NotizieAbruzzo : Softball, l’Atom’s Chieti ipoteca la Serie A2 - ClaudiaPandoro : Serie A1 Softball, MKF Bollate si porta sul 2-0 nella serie di semifinale scudetto -

Ultime Notizie dalla rete : Softball Serie

Le campionesse d'Italia in carica, infatti, chiudono lain 3 partite. Vittoria netta per ... per ora, non conosce ancora la propria avversaria nelle ItalianSeries. Alla fine delle due ...Successo in Sicilia per le ragazze dell'Atoms'Chieti, che vincono gara 1 dei playoff diB, battendo la Randazzese, con il punteggio di 8 - 1 (gara chiusa in anticipo al 5° inning). Un successo importantissimo per il Chieti, che ora è avanti nellae attende le ...SARONNO – Con una doppietta in casa in gara 3 e 4 Saronno avrebbe conquistato la finale scudetto per il secondo anno consecutivo, ma una riserva scritta di Forlì dà la vittoria 7-0 in gara 4 ...il match di Castelfranco servirà a stabilire la formazione del girone B che retrocede nella categoria inferiore. Ospiti salvi in caso di vittoria. Si dovrà ricorrere al TQB se a imporsi saranno i raga ...