Roma, sorpreso a imbrattare un palazzo del centro storico: denunciato 47enne (Di sabato 25 settembre 2021) Una bomboletta spray alla mano, il volto 'coperto' e l'intento di imbrattare un palazzo storico in pieno centro di Roma. Un cittadino che passava di lì, ha subito allertato gli agenti della Polizia Locale di Roma che stavano presidiando proprio non distante da piazza Navona. Gli agenti del gruppo GPIT si sono così recati sul posto, trovando ancora l'uomo intento a imbrattare il muro del palazzo. Gli agenti lo hanno subito bloccato e gli hanno chiesto le generalità ma l'uomo ha iniziato a inveire contro gli agenti impegnati a farlo desistere dalla sua azione. Identificarlo non è stato facile ma alla fine il 47enne, di origini italiane, è stato denunciato per imbrattamento. Per l'uomo sono scattate anche le manette ...

