Roma. Ruba gioielli per migliaia di euro in un appartamento: fermata rom minorenne (Di sabato 25 settembre 2021) Aveva Rubato, in un appartamento a Roma, in via Catania, gioielli in oro e borse di lusso per un valore totale di circa 15.000 euro, poi si era data alla fuga. Ma la ragazza, una giovanissima rom, aveva lasciato qualche traccia di sé: proprio grazie a queste gli agenti del commissariato Porta Pia, diretto da Angelo Vitale, hanno sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria una minore identificata come responsabile del furto in appartamento avvenuto il 17 agosto scorso. Grazie all'ausilio della Polizia Scientifica e ad alcune immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza si è risaliti alla minorenne, già conosciuta alle forze dell'ordine. La stessa, con numerosi pregiudizi di Polizia, è stata associata presso la struttura minorile in via Virginia ...

