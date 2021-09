Preghiera della sera del 25 Settembre 2021: “Donaci una notte serena” (Di sabato 25 settembre 2021) “Donaci una notte serena”. Questo Sabato con la Preghiera della sera chiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte. (Don Tonino Bello) Solo pochi minuti, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 25 settembre 2021) “una”. Questo Sabato con lachiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Vergine, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il ventodisperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severamorte. (Don Tonino Bello) Solo pochi minuti, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

vaticannews_it : 25settembre #Molise “Un raduno nello stile sinodale, esperienza che credo segnerà il futuro della #Chiesa italiana.… - KattInForma : Preghiera della sera del 25 Settembre 2021: “Donaci una notte serena” - GiovannaLoRe3 : Mi è capitata questa frase del Vangelo per la preghiera della sera :' non temete quelli che uccid9no il corpo, ma n… - clicktoprayapp : Maria, tu che sei madre della preghiera, donami la grazia di pregare bene, di entrare in comunione con Gesù. Non vo… - speranza_viva : RT @RadioMariaITA: H. 20:00 #Veglia di preghiera per la pace Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria - Zianigo di Mirano (Venezia… -