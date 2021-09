Mondiali ciclismo 2021 | percorso della prova in linea maschile Favoriti e orari tv

(Di sabato 25 settembre 2021) Leuven, 25 settembrelunga, con tanti muri, ma non con pendenze impossibili. Lainélite deldidelle Fiandre potrà essere selettiva più per la ...

La Gazzetta dello Sport

A lei si può dire veramente poco, resta una fuoriclasse enorme, probabilmente la migliore di sempre nella storia delfemminile. Purtroppo le sue compagne non sono state all'altezza delle ..., il programma completo Sommario Percorso Favoriti Orari tv Percorso Il percorso è molto lungo e per questo probabilmente selettivo. 268 chilometri con 2.526 metri di dislivello e ...Alla vigilia della gara-clou dei Mondiali di ciclismo Fiandre 2021, arriva la terza medaglia d'oro per l'Italia: Elisa Balsamo, cuneese di 23 anni, ha battuto la pluridecorata olandese Marianne Vos e ...Prova iridata a Leuven, tanti muri ma un percorso che diventerà selettivo solo sulla base delle medie di corse: Colbrelli il capitano azzurro ...