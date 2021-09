Loredana Lecciso gelosa di Al Bano? “Alla mia età non posso più…” (Di sabato 25 settembre 2021) Al Bano, Loredana Lecciso è ancora gelosa? Lei: “Alla mia età non si può più esserlo” Stanno insieme ormai da 21 anni, Al Bano e Loredana Lecciso, nonostante i tanti pronostici negativi formulati negli anni da chi non li vedeva adatti ad una lunga convivenza. Sono riusciti ad appianare le divergenze caratteriali, la differenza d’età, portando a contatto le somiglianze, ciò che li avvicina e gli permette di scegliersi a vicenda, ancora, dopo tutto questo tempo. In una intervista concessa al periodico Mio, però, la compagna del leone di Cellino San Marco affronta il tema della gelosia, lasciandosi andare ad una dichiarazione che forse non tutti si aspetteranno. Queste le sue parole: Ancora gelosa di Al Bano? Ero molto ... Leggi su cityroma (Di sabato 25 settembre 2021) Alè ancora? Lei: “mia età non si può più esserlo” Stanno insieme ormai da 21 anni, Al, nonostante i tanti pronostici negativi formulati negli anni da chi non li vedeva adatti ad una lunga convivenza. Sono riusciti ad appianare le divergenze caratteriali, la differenza d’età, portando a contatto le somiglianze, ciò che li avvicina e gli permette di scegliersi a vicenda, ancora, dopo tutto questo tempo. In una intervista concessa al periodico Mio, però, la compagna del leone di Cellino San Marco affronta il tema della gelosia, lasciandosi andare ad una dichiarazione che forse non tutti si aspetteranno. Queste le sue parole: Ancoradi Al? Ero molto ...

