LIVE F1, GP Russia 2021 in DIRETTA: Sainz accede in extremis al Q3, a breve la lotta per la pole (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41 Si salva Sainz!!! Che brivido per la Ferrari: lo spagnolo è 10° e ultimo dei qualificati per il Q3. Eliminati Vettel, Gasly, Tsunoda, Latifi (che andrà in penalità per un cambio di power-unit) e Leclerc. 14.39 Ultimo minuto di Q2! Perez si migliora in quarta posizione ed ipoteca il pass per il Q3, mentre Sainz è adesso 12° ed è virtualmente escluso. 14.37 Sainz è rientrato ai box per montare gomme nuove e adesso si sta lanciando per un ultimo decisivo giro lanciato. Leclerc nel frattempo abbandona definitivamente la qualifica, come da copione. 14.36 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Lewis HAMILTON Mercedes1:45.406 2 2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.100 2 3 Lando NORRIS McLaren+0.848 3 4 Fernando ALONSO Alpine+1.015 3 5 Lance STROLL Aston Martin+1.033 3 6 Sergio ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.41 Si salva!!! Che brivido per la Ferrari: lo spagnolo è 10° e ultimo dei qualificati per il Q3. Eliminati Vettel, Gasly, Tsunoda, Latifi (che andrà in penalità per un cambio di power-unit) e Leclerc. 14.39 Ultimo minuto di Q2! Perez si migliora in quarta posizione ed ipoteca il pass per il Q3, mentreè adesso 12° ed è virtualmente escluso. 14.37è rientrato ai box per montare gomme nuove e adesso si sta lanciando per un ultimo decisivo giro lanciato. Leclerc nel frattempo abbandona definitivamente la qualifica, come da copione. 14.36 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Lewis HAMILTON Mercedes1:45.406 2 2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.100 2 3 Lando NORRIS McLaren+0.848 3 4 Fernando ALONSO Alpine+1.015 3 5 Lance STROLL Aston Martin+1.033 3 6 Sergio ...

