La dinastia Maldini continua: Daniel all’esordio da titolare in Serie A (Di sabato 25 settembre 2021) In principio fu Cesare Maldini, il cui esordio da titolare in Serie A risale alla stagione 1954/55. Poi è stato il momento del figlio Paolo, nella stagione 1985/86. Adesso è il turno di Daniel, schierato da Stefano Pioli in campo dal primo minuto contro lo Spezia nel ruolo di trequartista nel suo 4-2-3-1. Daniel Maldini, classe 2001, aveva già esordito in Serie A ed era già partito da titolare in una partita ufficiale in Europa League. Ora invece scenderà in campo dal primo minuto in campionato per la prima volta. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 settembre 2021) In principio fu Cesare, il cui esordio dainA risale alla stagione 1954/55. Poi è stato il momento del figlio Paolo, nella stagione 1985/86. Adesso è il turno di, schierato da Stefano Pioli in campo dal primo minuto contro lo Spezia nel ruolo di trequartista nel suo 4-2-3-1., classe 2001, aveva già esordito inA ed era già partito dain una partita ufficiale in Europa League. Ora invece scenderà in campo dal primo minuto in campionato per la prima volta. L'articolo ilNapolista.

