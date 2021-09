I look più belli di Catherine Zeta-Jones (Di sabato 25 settembre 2021) Bellezza e talento hanno sempre contraddistinto la carriera di Catherine Zeta-Jones. L’attrice, classe 1969, è entrata nel luccicante mondo hollywoodiano quasi in punta di piedi e in molti la ricordano come la coraggiosa Elena ne La maschera di Zorro. Ha vinto l’Oscar alla migliore attrice non protagonista per il film Chicago, una pellicola che le ha permesso di portare a casa anche due SAG Awards e un BAFTA. Tuttavia quello che forse in molti ignorano è che la sua carriera è cominciata durante l’infanzia. Catherine Zeta-Jones aveva un debole per la danza e il canto, dopodiché è approdata a teatro. Il debutto al cinema è arrivato con il film francese Sheherazade. Dopo aver ottenuto fama con La maschera di Zorro, ha recitato in film come Alta fedeltà, Traffic, I perfetti innamorati, ... Leggi su velvetmag (Di sabato 25 settembre 2021) Bellezza e talento hanno sempre contraddistinto la carriera di. L’attrice, classe 1969, è entrata nel luccicante mondo hollywoodiano quasi in punta di piedi e in molti la ricordano come la coraggiosa Elena ne La maschera di Zorro. Ha vinto l’Oscar alla migliore attrice non protagonista per il film Chicago, una pellicola che le ha permesso di portare a casa anche due SAG Awards e un BAFTA. Tuttavia quello che forse in molti ignorano è che la sua carriera è cominciata durante l’infanzia.aveva un debole per la danza e il canto, dopodiché è approdata a teatro. Il debutto al cinema è arrivato con il film francese Sheherazade. Dopo aver ottenuto fama con La maschera di Zorro, ha recitato in film come Alta fedeltà, Traffic, I perfetti innamorati, ...

Advertising

team_world : Abbiamo raccolto in questo articolo alcuni dei look più belli sfoggiati da • HARRY STYLES • sul palco del suo… - PiusXIII4 : @robertam67 @mgmaglie La trasmissione di Del Debbio è tanto pessima quanto pessimo è il suo nuovo look da radical c… - IOdonna : Un completo maschile finemente ricamato con paillettes, jais e baguettes, che creano effetti di luce e ombra. Più l… - 2021Carlito57 : RT @vogue_italia: Il tailleur più chic di stagione è lilla ?? La splendida Regina Letizia ci mostra come indossarlo ???? - Lella36160417 : Lulù credo abbia solo bisogno di essere rassicurata. Il trucco, e i look eccessivi solo solo una maschera dietro cu… -

Ultime Notizie dalla rete : look più I dolcevita dell'autunno 2021 sono in colori neutri ... i maglioni dolcevita più belli dell'autunno inverno 2021 sono in colori neutri quali bianco, nero, grigio e beige, facili da abbinare e perfetti per essere sfoggiati in look da giorno, da sera e ...

Come ci vestiremo, quando vivremo nel metaverso? Non deve stupire: le skin (aggiunte estetiche che personalizzano il look dei personaggi dei videogiochi) sono diventati uno degli elementi più ricercati dai gamer di tutto il mondo. E dal momento che ...

I look più belli dal red carpet di Venezia 2021 Harper's Bazaar Italia ... i maglioni dolcevitabelli dell'autunno inverno 2021 sono in colori neutri quali bianco, nero, grigio e beige, facili da abbinare e perfetti per essere sfoggiati inda giorno, da sera e ...Non deve stupire: le skin (aggiunte estetiche che personalizzano ildei personaggi dei videogiochi) sono diventati uno degli elementiricercati dai gamer di tutto il mondo. E dal momento che ...