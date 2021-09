Etruschi | uno studio del Dna svela il mistero sulle loro origini

(Di sabato 25 settembre 2021) Roma, 25 set – Un velo diha sempre avvolto l’antico popolo degli. Chi erano e da dove venivano gli abitanti della zona compresa tra Toscana, Umbria e Lazio che ha dato origine alla più importante civiltà pre-romana dell’Italia centrale (e non solo)? Domande alle quali nessuno è mai riuscito a dare una compiuta risposta. Gli“cugini” dei Latini A diradare un po’ la nebbiaci pensa, oggi, una ricerca internazionale appena pubblicata da Science. Condotta dalle università di Firenze, Jena e Tubinga, ha analizzato – ricostruendolo – il Dna di 82 individui vissuti in 12 diverse località nella regione storica dell’Etruria tra l’800 a.C. e l’anno 1000 d.C. Si tratta del più grandesul genoma mai condotto sulla ...

I risultati? Gli'condividono il profilo genetico dei Latini della vicina Roma e gran ... 'E' sicuramentedegli Studi più importanti degli ultimi anni, con ricercatori che vi hanno lavorato ...