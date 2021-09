Elon Musk e la cantante Grimes si sono lasciati dopo 3 anni insieme: “Siamo semi-separati ma ci amiamo ancora” (Di sabato 25 settembre 2021) Elon Musk e la cantante Grimes (pseudonimo di Clare Boucher) si sono lasciati dopo tre anni. “Siamo semi-separati ma ci amiamo ancora, ci vediamo spesso e andiamo d’accordo”, ha affermato lo stesso Musk in una dichiarazione pubblicata da Page Six. Il fondatore di Tesla ha assicurato che stanno comunque crescendo insieme il figlio di un anno, ” X Æ A-XII” , nato nel 2020 ovvero dopo due anni dal loro primo appuntamento. Prima di Grimes, Elon Musk è stato sposato con la scrittrice Justine Wilson. Dal loro amore sono nati sei figli (uno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021)e la(pseudonimo di Clare Boucher) sitre. “ma ci, ci vediamo spesso e andiamo d’accordo”, ha affermato lo stessoin una dichiarazione pubblicata da Page Six. Il fondatore di Tesla ha assicurato che stanno comunque crescendoil figlio di un anno, ” X Æ A-XII” , nato nel 2020 ovveroduedal loro primo appuntamento. Prima diè stato sposato con la scrittrice Justine Wilson. Dal loro amorenati sei figli (uno ...

Advertising

repubblica : Elon Musk e la cantante Grimes si lasciano dopo tre anni - FedericoDL98 : RT @ardigiorgio: “Il nucleare è una tecnologia sicura, non rappresenta un pericolo, ci sono più pericoli per la salute legati all’utilizzo… - fabiotagliavia : RT @ardigiorgio: “Il nucleare è una tecnologia sicura, non rappresenta un pericolo, ci sono più pericoli per la salute legati all’utilizzo… - infoiteconomia : “Usare il pilota automatico delle Tesla ti distrae alla guida”: lo studio che imbarazza Elon Musk - DespricableMe : RT @SandroSca: Elon Musk: 'John Elkann mi ha aiutato tanto nel momento più difficile di Tesla' Cioè questo ha aiutato Elon Musk e noi con… -