Dramma in Superbike: muore a 15 anni Dean Berta Vinales (Di sabato 25 settembre 2021) Dean Berta Vinales non ce l’ha fatta: il pilota è morto all’ospedale di Siviglia. L’annuncio ufficiale degli organizzatori del campionato mondiale di Superbike è arrivato via social. “Siamo profondamente rattristati di segnalare la perdita di Dean Berta Vinales. La famiglia del Mondiale Superbike invia amore alla sua famiglia, ai suoi cari e alla sua squadra. La tua personalità, entusiasmo e impegno ci mancheranno enormemente. Mancherai a tutto il mondo delle corse motociclistiche, Dean. Corri in pace”. Secondo le ricostruzioni dei corridori (non c’è un filmato dell’incidente) il giovanissimo spagnolo (nato il 20 aprile 2006, aveva 15 anni) sarebbe caduto e travolto dagli altri. “Il pilota – riferisce la ... Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021)non ce l’ha fatta: il pilota è morto all’ospedale di Siviglia. L’annuncio ufficiale degli organizzatori del campionato mondiale diè arrivato via social. “Siamo profondamente rattristati di segnalare la perdita di. La famiglia del Mondialeinvia amore alla sua famiglia, ai suoi cari e alla sua squadra. La tua personalità, entusiasmo e impegno ci mancheranno enormemente. Mancherai a tutto il mondo delle corse motociclistiche,. Corri in pace”. Secondo le ricostruzioni dei corridori (non c’è un filmato dell’incidente) il giovanissimo spagnolo (nato il 20 aprile 2006, aveva 15) sarebbe caduto e travolto dagli altri. “Il pilota – riferisce la ...

Advertising

sportface2016 : Dramma in #Superbike: muore a 15 anni Dean Berta Vinales - noraneko_exp : RT @corsedimoto: PAURA A JEREZ - Il programma è stato cancellato, inclusa gara 1 Superbike, per il grave incidente che ha coinvolto il 15e… - motogptimes : RT @corsedimoto: PAURA A JEREZ - Il programma è stato cancellato, inclusa gara 1 Superbike, per il grave incidente che ha coinvolto il 15e… - Gresini56 : RT @corsedimoto: PAURA A JEREZ - Il programma è stato cancellato, inclusa gara 1 Superbike, per il grave incidente che ha coinvolto il 15e… - corsedimoto : PAURA A JEREZ - Il programma è stato cancellato, inclusa gara 1 Superbike, per il grave incidente che ha coinvolto… -