Chi è Kerem Bursin | vita privata e curiosità dell’attore di “Love is In The Air”

Kerem Bursin è nato il 4 giugno 1987 a Istanbul, in Turchia. La sua infanzia è caratterizzata da numerosi trasferimenti, tant'è che ha vissuto in ben sette paesi differenti. A 12 anni si trasferisce negli Stati Uniti con la sua famiglia. Durante il liceo, in Texas, ha iniziato a interessarsi alla recitazione partecipando, durante l'ultimo anno, a una rappresentazione teatrale che gli ha permesso di vincere numerosi premi tra cui quello di miglior attore del Texas. Appassionato di sport e di body building, ha studiato all'Emerson College di Boston, ma ha sempre portato avanti la sua passione per la recitazione, passione che poi ha trasformato in vero e proprio lavoro. Kerem ama molto lo sport: in particolare il pugilato e l'arrampicata senza corde (il bouldering) e ha dichiarato che vorrebbe farsi costruire in casa una parete dove poter ...

