Carlos Sainz e le buone sensazioni | “Bel venerdì | ora staremo a vedere…”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 25 settembre 2021) Archiviato ildi prove e dimezzati gli impegni di questo sabato causa maltempo, tutti i piloti del circus di Formula Uno sono focalizzati sulle imminenti qualifiche del sabato. Alle ore 14:00 odierni, infatti, le vetture sfrecceranno in pista per cercare di staccare il tempo migliore. Dopo aver avuto ottime risposte dalla sua monoposto,si è detto ottimista in vista dei prossimi impegni che comporranno la tre giorni del Gran Premio di Russia.è ottimista: “C’è tanto lavoro da fare,…” Ecco le parole del pilota ferrarista nella giornata di ieri. Dopo la cancellazione della sessione di Libere 3, l’appuntamento per lui ed i suoi colleghi è stato posticipato alle ore 14:00 quando partiranno, pioggia permettendo, le ...