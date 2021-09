Volley, Mondiali U21 2021: la composizione dei gironi, Italia in Pool A (Di venerdì 24 settembre 2021) Tutto pronto per i Mondiali Under 21 2021 di Volley maschile, in programma tra Italia e Bulgaria dal 23 settembre al 3 ottobre. Gli Azzurrini, guidati da Angiolino Frigoni, sono inserite nella Pool A, che si svolgerà a Cagliari, con Egitto, Repubblica Ceca e Thailandia. Ad accedere al turno successivo saranno solamente le prime due squadre di ciascun girone. L’Italia proverà a sfruttare il sostegno del pubblico di casa, oltre all’esperienza maturata da Alessandro Michieletto, salito sul tetto d’Europa con la Nazionale Senior. Di seguito la composizione dei quattro gruppi della rassegna iridata di categoria. IL PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE IL CALENDARIO DELL’Italia: DATE, ORARI E TV I 12 AZZURRINI CONVOCATI FORMULA E ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 settembre 2021) Tutto pronto per iUnder 21dimaschile, in programma trae Bulgaria dal 23 settembre al 3 ottobre. Gli Azzurrini, guidati da Angiolino Frigoni, sono inserite nellaA, che si svolgerà a Cagliari, con Egitto, Repubblica Ceca e Thailandia. Ad accedere al turno successivo saranno solamente le prime due squadre di ciascun girone. L’proverà a sfruttare il sostegno del pubblico di casa, oltre all’esperienza maturata da Alessandro Michieletto, salito sul tetto d’Europa con la Nazionale Senior. Di seguito ladei quattro gruppi della rassegna iridata di categoria. IL PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE IL CALENDARIO DELL’: DATE, ORARI E TV I 12 AZZURRINI CONVOCATI FORMULA E ...

