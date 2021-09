Spaccature nella Lega, il retroscena di Sallusti: "Ciò che mi risulta su Matteo Salvini" (Di venerdì 24 settembre 2021) Siamo a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli su La7. nella puntata di ieri, giovedì 23 settembre, si parla del centrodestra, delle crepe nell'alleanza e delle tensioni che stanno attraversando la Lega in questo ultimo periodo. Ospite in colLegamento ecco il direttore di Libero, Alessandro Sallusti, al quale Formigli chiede: "Oggi si vedono ben distinte le due anime della destra: il fattore-sovranismo rischia di diventare discriminatorio per governare. Se tu sei sovranista sei forte all'opposizione ma non puoi governare. È questo lo scenario? In questo caso lo smembramento della destra è inevitabile", rimarca. "Non si può governare nel 2021 col sovranismo tout-court, ma nemmeno le regioni - replica il direttore -. Le differenze di posizioni tra Lega e FdI sono dovute al fatto che la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Siamo a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli su La7.puntata di ieri, giovedì 23 settembre, si parla del centrodestra, delle crepe nell'alleanza e delle tensioni che stanno attraversando lain questo ultimo periodo. Ospite in colmento ecco il direttore di Libero, Alessandro, al quale Formigli chiede: "Oggi si vedono ben distinte le due anime della destra: il fattore-sovranismo rischia di diventare discriminatorio per governare. Se tu sei sovranista sei forte all'opposizione ma non puoi governare. È questo lo scenario? In questo caso lo smembramento della destra è inevitabile", rimarca. "Non si può governare nel 2021 col sovranismo tout-court, ma nemmeno le regioni - replica il direttore -. Le differenze di posizioni trae FdI sono dovute al fatto che la ...

Advertising

MatteoS11945980 : RT @Guido44895392: In risposta alle “carte da cesso” che parlano di crisi, spaccature e minchiate varie nella Lega si registrano continui a… - Armageddon5567 : Qualche illuso vede spaccature nella Lega. Sono furbi, da un lato il Padano rompe i coglioni con i tamponi gratis,… - leopadanofe : RT @Guido44895392: In risposta alle “carte da cesso” che parlano di crisi, spaccature e minchiate varie nella Lega si registrano continui a… - claudicantep : Ma che considerazione si può mai dare ad un essere vivente del genere? Dispiace che molti lo osannino senza capire… - Guido44895392 : In risposta alle “carte da cesso” che parlano di crisi, spaccature e minchiate varie nella Lega si registrano conti… -