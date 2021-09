Soluzioni Cruciverba del 24 09 21 Tutte le definizioni

(Di venerdì 24 settembre 2021) Se siete alla ricerca delledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e i benefici saranno enormi, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Non indugiamo oltre e vediamo ledeidel giorno 24/09/21: Abitano le isole dei navigatori 7 lettere: Creoli: Canaletti nei campi 18 lettere: Gabbia di faraday: Cittadini a sud di milano 4 lettere: Bit: Compose la sinfonia renana 11 lettere: Padarewski: Confinano con i mantovani 7 lettere: Creoli: Era il medievale giudizio di dio 7 lettere: Shalom: Giostrare a cavallo 11 lettere: Bramantino: I rintocchi della campana 13 lettere: Scialatielli: Il religioso o il politico che non ammette eccezioni 20 lettere: Cammino di santiago: La fase ...

