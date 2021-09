Sabatini tra le Paralimpiadi e la festa al Quirinale | “Parte di una grande squadra”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 24 settembre 2021) Roma – Settimane di intense emozioni e mai vissute prima per Ambra. Lei, con il pianto negli occhi nel momento di superare il traguardo dei 100 metri T63 alledi Tokyo. Storico quel podio per l’Italia e per l’atletica. Dietro l’azzurra ecco la Regina Martina Caironi, poi con l’argento al collo (come nel lungo) e poi anche Monica Contrafatto con il bronzo. Mai accaduto prima. Un record anche questo, insieme al primato mondiale siglato proprio da Ambra e strappato a Martina (che lo aveva firmato in semifinale) con il tempo di 14”11. Lei che ieri ha ricevuto gli applausi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nellaazzurra deiitaliani (insieme agli olimpici) e lei che un giorno prima aveva incontrato Papa Francesco, al quale aveva messo al collo lei stessa, quell’oro ...