Roma, il colpo (quasi) perfetto: commessa distratto, denaro rubato…ma i Carabinieri stavano osservando tutto (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, il colpo (quasi) perfetto. Erano stati avvistati mentre si stavano aggirando, in atteggiamento sospetto, lungo le vie del Centro Storico ed essendo vecchie conoscenze delle forze dell’ordine, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno voluto tenerli d’occhio. I due – cittadini romeni di 29 e 43 anni, entrambi nella Capitale senza fissa dimora – sono entrati in un negozio di via della Scrofa e, sempre sotto lo sguardo dei Carabinieri, dopo aver distratto un’addetta alle vendite dell’esercizio, fingendosi interessati all’acquisto di un prodotto, sono riusciti ad arraffare dalla cassa due rotoli di banconote e il portafogli della commessa, per poi uscire dal negozio. Quando sono stati fermati dai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 settembre 2021), il. Erano stati avvistati mentre siaggirando, in atteggiamento sospetto, lungo le vie del Centro Storico ed essendo vecchie conoscenze delle forze dell’ordine, idella StazioneSan Lorenzo in Lucina hanno voluto tenerli d’occhio. I due – cittadini romeni di 29 e 43 anni, entrambi nella Capitale senza fissa dimora – sono entrati in un negozio di via della Scrofa e, sempre sotto lo sguardo dei, dopo averun’addetta alle vendite dell’esercizio, fingendosi interessati all’acquisto di un prodotto, sono riusciti ad arraffare dalla cassa due rotoli di banconote e il portafogli della, per poi uscire dal negozio. Quando sono stati fermati dai ...

anccarsoliaq1 : RT @CorriereCitta: Roma, il colpo (quasi) perfetto: commessa distratto, denaro rubato…ma i Carabinieri stavano osservando tutto https://t.c… - CorriereCitta : Roma, il colpo (quasi) perfetto: commessa distratto, denaro rubato…ma i Carabinieri stavano osservando tutto - LauraCarrese : RT @Fedoraquattroc2: @valy_s A #roma siamo al baratto puro: @GiuseppeConteIT in cambio di un posto PER SÈ in Parlamento fa il patto con @pd… - Primaonline : “Il disinteresse del governo rischia di dare il colpo di grazia al settore”: Fnsi in piazza a Roma in 7 ottobre… - talismanogiada : RT @OmbraDuca: Fortuna che non è Roma ma sempre GENOVA. @GiovanniToti @buccipergenova se esistete battete un colpo....??? VIDEO / Quarto, c… -