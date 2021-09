Revoluzione Civica, Lozzi: sosteniamo manifestazione odierna dei lavoratori MPS in Piazza Montecitorio (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma – Abbiamo appreso dagli organi di informazione che è prevista per oggi 24 settembre una manifestazione in Piazza Montecitorio delle lavoratrici e del lavoratori di MPS “per l’esclusione dei Rappresentanti di 21mila Lavoratrici e lavoratori dalla discussione in corso sulle sorti del Gruppo MPS, il silenzio del MEF che sta trattando in esclusiva con Unicredit una operazione societaria dai contorni incerti e indefiniti, l’assenza di chiarimenti su possibili opzioni alternative, la determinazione dello Stato azionista a rispettare l’impegno preso con l’Europa per l’uscita dal capitale della Banca entro fine anno”. Revoluzione Civica sostiene questa iniziativa al fianco dei dipendenti MPS e delle loro famiglie perché siamo molto preoccupati delle ricadute occupazionali ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma – Abbiamo appreso dagli organi di informazione che è prevista per oggi 24 settembre unaindelle lavoratrici e deldi MPS “per l’esclusione dei Rappresentanti di 21mila Lavoratrici edalla discussione in corso sulle sorti del Gruppo MPS, il silenzio del MEF che sta trattando in esclusiva con Unicredit una operazione societaria dai contorni incerti e indefiniti, l’assenza di chiarimenti su possibili opzioni alternative, la determinazione dello Stato azionista a rispettare l’impegno preso con l’Europa per l’uscita dal capitale della Banca entro fine anno”.sostiene questa iniziativa al fianco dei dipendenti MPS e delle loro famiglie perché siamo molto preoccupati delle ricadute occupazionali ...

