Non solo Tale e Quale Show, Francesca Alotta e i suoi drammi: "Ho perso un figlio e…" (Di venerdì 24 settembre 2021) La cantante ha fatto ritorno il suo ritorno in TV nello studio di Tale e Quale Show, convincendo il pubblico con la sua imitazione. solo qualche tempo fa, le confessioni da brivido a Caterina Balivo avevano scosso tutti… Ritorna in tv, e lo fa in grande stile Francesca Alotta, nota cantante di successo negli anni '90. Al Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti l'Alotta si è esibita nuovamente sul palco, ma questa volta fingendosi un'altra cantante, interpretando Emma Marrone. L'ex vincitrice di Sanremo è infatti una degli undici concorrenti del programma di Rai Uno che vede fra i giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto a sorpresa che cambia a rotazione.

