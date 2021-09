Michelangelo, un restauro svela i segreti della Pietà Bandini e del marmo “difettoso” (Di venerdì 24 settembre 2021) Michelangelo scolpì la Pietà Bandini, tra il 1547 e il 1555, su un marmo difettoso per la presenza di numerose microfratture, in particolare di una sulla base, che potrebbe aver ‘costretto’ il grande artista ad abbandonare la scultura. L’enorme blocco di marmo proviene dalle cave medicee di Seravezza e non di Carrara come ritenuto fino ad oggi. Sono queste alcune delle scoperte fatte durante il restauro della Pietà dell’Opera di Santa Maria del Fiore, nota come Pietà Bandini, conservata a Firenze nel Museo dell’Opera del Duomo.L’intervento ha restituito al mondo la bellezza di uno dei capolavori più intensi e tormentati di Michelangelo, liberato dai depositi superficiali che ne ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 settembre 2021)scolpì la, tra il 1547 e il 1555, su unper la presenza di numerose microfratture, in particolare di una sulla base, che potrebbe aver ‘costretto’ il grande artista ad abbandonare la scultura. L’enorme blocco diproviene dalle cave medicee di Seravezza e non di Carrara come ritenuto fino ad oggi. Sono queste alcune delle scoperte fatte durante ildell’Opera di Santa Maria del Fiore, nota come, conservata a Firenze nel Museo dell’Opera del Duomo.L’intervento ha restituito al mondo la bellezza di uno dei capolavori più intensi e tormentati di, liberato dai depositi superficiali che ne ...

