Love is in the Air: quando andrà davvero in onda l’intervista a Kerem Bursin? Il video annuncio. Si parlerà anche di Can Yaman con un chiacchieratissimo personaggio? (Di venerdì 24 settembre 2021) Le fan di “Love is in the Air” e del suo protagonista maschile, Kerem Bursin, sono certamente in fibrillazione, perché la sua intervista a “Verissimo” è vicina. Ci sarà anche un’altra ospitata clamorosa con cui si potrebbe parlare di Can Yaman. Love is in the Air: Kerem Bursin in studio da Silvia Toffanin sabato 25 settembre Si era pensato che avremmo visto Kerem Bursin di “Love is in the Air” nel salotto televisivo di “Verissimo” domenica 19 settembre … Invece lo vedremo domani, sabato 25, a partire dalle 16:30, data d’inizio del programma. Su Mediaset Play c’è il video che annuncia l’appuntamento. La star della soap turca nei panni di Serkan Bolat è descritta come “uno degli ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 24 settembre 2021) Le fan di “is in the Air” e del suo protagonista maschile,, sono certamente in fibrillazione, perché la sua intervista a “Verissimo” è vicina. Ci saràun’altra ospitata clamorosa con cui si potrebbe parlare di Canis in the Air:in studio da Silvia Toffanin sabato 25 settembre Si era pensato che avremmo vistodi “is in the Air” nel salotto televisivo di “Verissimo” domenica 19 settembre … Invece lo vedremo domani, sabato 25, a partire dalle 16:30, data d’inizio del programma. Su Mediaset Play c’è ilche annuncia l’appuntamento. La star della soap turca nei panni di Serkan Bolat è descritta come “uno degli ...

Advertising

MediasetPlay : Cosa succederà nella puntata di domani di #LoveIsInTheAir? Scopritelo su Mediaset Infinity! - MediasetPlay : Se non riuscite a resistere...ecco l'anticipazione della puntata di Love Is In The Air che andrà in onda domani su… - LUZdeMAR_80 : RT @SMSNEWSOFFICIAL: A “VERISSIMO” IL PROTAGONISTA DI ‘LOVE IS IN THE AIR’ KEREM BURSIN: “Hande Ercel è bellissima ed è eccezionale. Voglio… - softbursin_ : RT @SMSNEWSOFFICIAL: A “VERISSIMO” IL PROTAGONISTA DI ‘LOVE IS IN THE AIR’ KEREM BURSIN: “Hande Ercel è bellissima ed è eccezionale. Voglio… - shane_blue20 : RT @SMSNEWSOFFICIAL: A “VERISSIMO” IL PROTAGONISTA DI ‘LOVE IS IN THE AIR’ KEREM BURSIN: “Hande Ercel è bellissima ed è eccezionale. Voglio… -