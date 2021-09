LIVE Ciclismo, Mondiali U23 in DIRETTA: ripreso il gruppo di Colnaghi. Schmid solo al comando a 10 chilometri dalla meta (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.25 Baroncini ha preso qualche metro sugli avversari. 17.25 PARTE BARONCINI IN SALITA! 17.24 6 chilometri al traguardo. Kluckers si sta riportando su Schmid, ma ora arriva in testa la Francia. 17.23 Il lussemburghese Kluckers attacca dal gruppo. 17.22 Il vantaggio di Schmid è risalito a 12?. L’elvetico va davvero fortissimo. 17.21 8 chilometri alla meta, siamo sul Decouxlaan. 17.19 12? per Schmid a 9 chilometri dalla meta. 17.18 10 chilometri alla meta, Schmid non si arrende. 17.17 Costa e Kopecky hanno ripreso qualche metro sul gruppo, ma l’azione dei Paesi ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.25 Baroncini ha preso qualche metro sugli avversari. 17.25 PARTE BARONCINI IN SALITA! 17.24 6al traguardo. Kluckers si sta riportando su, ma ora arriva in testa la Francia. 17.23 Il lussemburghese Kluckers attacca dal. 17.22 Il vantaggio diè risalito a 12?. L’elvetico va davvero fortissimo. 17.21 8alla, siamo sul Decouxlaan. 17.19 12? pera 9. 17.18 10allanon si arrende. 17.17 Costa e Kopecky hannoqualche metro sul, ma l’azione dei Paesi ...

