Istat | fiducia consumatori record a settembre ma cala per imprese

Advertising

matteorenzi : Con Draghi al posto di Conte l’Italia che lavora e produce ha ripreso fiducia. Lo dicono i dati ISTAT di ieri, le i… - edoardocaprino : RT @dariodivico: Fiducia/ A settembre 2021 si stima un aumento dell’indice del clima di fiducia dei consumatori (da 116,2 a 119,6) mentre l… - lorenzhaus : @TgLa7 Quindi anche l'Istat si è dimenticato le basi dell'aritmetica? Ad esempio, caro signor Istat, -20 + 6 = -14… - Profilo3Marco : RT @matteorenzi: Con Draghi al posto di Conte l’Italia che lavora e produce ha ripreso fiducia. Lo dicono i dati ISTAT di ieri, le immagini… - franco_sala : RT @dariodivico: Fiducia/ A settembre 2021 si stima un aumento dell’indice del clima di fiducia dei consumatori (da 116,2 a 119,6) mentre l… -

Ultime Notizie dalla rete : Istat fiducia

Borsa Italiana

Lo ha reso noto l'. Il deciso aumento dell'indice didei consumatori riflette un diffuso ottimismo soprattutto sulla situazione economica generale e su quella corrente. In particolare, ...- Italia:dei consumatori e delle imprese, settembre. - Giappone: inflazione, agosto; PMI manifatturiero prelim, settembre. - Europa: Acea presenta i dati relativi ai mesi di luglio/...L`indice composito del clima di fiducia delle imprese, invece, è in lieve diminuzione (da 114,0 a 113,8). Lo ha reso noto l’Istat. Il deciso aumento dell`indice di fiducia dei consumatori riflette un ...Borsa italiana news. Piazza Affari oggi cerca di tenersi sopra i 26.000 punti. Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda ...