PALERMO (ITALPRESS) – Aumentano i casi di pazienti con stenosi tracheali e fistole esofaco-tracheali conseguenti all'intubazione prolungata in terapia intensiva. Ad evidenziare il dato è Alessandro Bertani, Responsabile della Divisione di Chirurgia Toracica e Trapianto di Polmone di ISMETT – Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione, che ha sede a Palermo. Si calcola che tra il 5 ed il 10 per cento dei pazienti affetti da Covid ha necessità di intubazione e cure in Terapia Intensiva per un tempo molto prolungato, di questi una parte consistente ha complicanze tracheali dopo aver superato la malattia ed ha necessità di ricorrere a nuove cure ed interventi di chirurgia toracica. ISMETT, nell'ultimo anno, ha registrato un aumento del 40% degli ...

Ultime Notizie dalla rete : aumento malattie In aumento malattie della trachea, all'Ismett crescono gli interventi ISMETT, nell'ultimo anno, ha registrato un aumento del 40% degli interventi per stenosi tracheali. Normalmente, questo tipo di problemi si presentano in esiti di traumi e accidenti cerebrovascolari, ...

