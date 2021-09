Figliuolo esulta: «+32% di prime dosi». Ma tra gli over 50 ancora 3,2 milioni non vaccinati. Medici e prof: quanti mancano all’appello (Di venerdì 24 settembre 2021) Da lunedì 20 settembre le prime dosi di vaccino anti Covid sono aumentate del 32,5 per cento. A dirlo, con grande soddisfazione, è il Commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, confermando il trend positivo degli ultimi giorni (anche grazie all’obbligo della certificazione verde per andare a lavoro dal 15 ottobre). Da lunedì 20 settembre a ieri, 23 settembre, sono state somministrate in media 80.500 prime dosi al giorno contro le 60.700 della settimana precedente (13-16 settembre). Ma il vero problema è che gli over 50 continuano a non vaccinarsi, o meglio a vaccinarsi troppo poco. Negli ultimi sette giorni, però, forse spinti dalla necessità di tornare a lavoro da metà ottobre, sono stati in oltre 100 mila (quelli tra i 50 e i 59 anni) a essersi sottoposti ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 settembre 2021) Da lunedì 20 settembre ledi vaccino anti Covid sono aumentate del 32,5 per cento. A dirlo, con grande soddisfazione, è il Commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo, confermando il trend positivo degli ultimi giorni (anche grazie all’obbligo della certificazione verde per andare a lavoro dal 15 ottobre). Da lunedì 20 settembre a ieri, 23 settembre, sono state somministrate in media 80.500al giorno contro le 60.700 della settimana precedente (13-16 settembre). Ma il vero problema è che gli50 continuano a non vaccinarsi, o meglio a vaccinarsi troppo poco. Negli ultimi sette giorni, però, forse spinti dalla necessità di tornare a lavoro da metà ottobre, sono stati in oltre 100 mila (quelli tra i 50 e i 59 anni) a essersi sottoposti ...

