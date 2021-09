Draghi impedisce l’aumento delle bollette? Neanche per sogno. Aumenteranno lo stesso del 20% (Di venerdì 24 settembre 2021) I giornali odierni trasudano elogi per Mario Draghi e il suo governo che hanno fatto la mossa salva-bollette. Il vertiginoso aumento annunciato dal ministro Cingolani, 40% per quelle della luce e 30% per quelle del gas, è davvero scongiurato? Qui la narrazione si fa davvero ambigua. Sono pochi, pochissimi media a sottolineare che l’aumento è azzerato solo per 3 milioni di famiglie e 6 milioni di piccole e medie imprese. Chi beneficia delle nuove misure contro i rincari delle bollette Nel dettaglio, funzionerà così: le nuove misure intervengono a vantaggio degli oltre 3 milioni di famiglie che beneficiano del “bonus sociale elettrico”: nuclei che hanno un Isee inferiore a 8265 euro annui; nuclei familiari numerosi (Isee 20.000 euro annui con almeno 4 figli); percettori di reddito o ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 settembre 2021) I giornali odierni trasudano elogi per Marioe il suo governo che hanno fatto la mossa salva-. Il vertiginoso aumento annunciato dal ministro Cingolani, 40% per quelle della luce e 30% per quelle del gas, è davvero scongiurato? Qui la narrazione si fa davvero ambigua. Sono pochi, pochissimi media a sottolineare cheè azzerato solo per 3 milioni di famiglie e 6 milioni di piccole e medie imprese. Chi beneficianuove misure contro i rincariNel dettaglio, funzionerà così: le nuove misure intervengono a vantaggio degli oltre 3 milioni di famiglie che beneficiano del “bonus sociale elettrico”: nuclei che hanno un Isee inferiore a 8265 euro annui; nuclei familiari numerosi (Isee 20.000 euro annui con almeno 4 figli); percettori di reddito o ...

