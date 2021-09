Di Marzio sul Napoli: “Osimhen è straripante, Spalletti premiato…” (Di venerdì 24 settembre 2021) Un avvio pazzesco che sta stupendo davvero tutto. I partenopei di Luciano Spalletti si sono rivelati un vero e proprio rullo compressore vincendo tutte e cinque le partite di Serie A e pareggiando in Europa League sul difficilissimo campo del Leicester City. Gianni Di Marzio ha parlato del Napoli in una lunga intervista specificando come Victor Osimhen e Zambo Anguissa siano dei valori aggiunti. Di Marzio sul Napoli: “Anguissa, che acquisto!” Ecco le dichiarazioni sul Napoli di Gianni Di Marzio rilasciate a Radio Marte: “La Juventus dopo aver visto il Napoli ieri sera si sarà chiesta da dove siano usciti i calciatori. Anguissa? Ne abbiamo decantato le qualità fin da prima che arrivasse, grande giocatore preso per pochi soldi e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Un avvio pazzesco che sta stupendo davvero tutto. I partenopei di Lucianosi sono rivelati un vero e proprio rullo compressore vincendo tutte e cinque le partite di Serie A e pareggiando in Europa League sul difficilissimo campo del Leicester City. Gianni Diha parlato delin una lunga intervista specificando come Victore Zambo Anguissa siano dei valori aggiunti. Disul: “Anguissa, che acquisto!” Ecco le dichiarazioni suldi Gianni Dirilasciate a Radio Marte: “La Juventus dopo aver visto ilieri sera si sarà chiesta da dove siano usciti i calciatori. Anguissa? Ne abbiamo decantato le qualità fin da prima che arrivasse, grande giocatore preso per pochi soldi e ...

