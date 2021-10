Da cosa si capisce se uno Stradivari è autentico

Leggi su agi

(Di venerdì 24 settembre 2021) AGI - L'autenticità di strumenti musicali a corda potrebbe essere confermata o smentita dall'analisi degli anelli nel legno con cui sono stati realizzati. A suggerirlo uno studio, pubblicato sulla rivista Science, condotto dagli scienziati della Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research e dell'Università della British Columbia, che hanno elaborato una metodica innovativa per autenticare violini e archi antichi. Il team, guidato da Paolo Cherubini, ha utilizzato una tecnica di dendrocronologia, un metodo non distruttivo, sfruttando l'analisi degli anelli presenti sul materiale utilizzato. Gli strumenti a corda, in particolare quelli creati dai liutai del nord Italia nel XVII e XVIII secolo, spiegano gli autori, sono tra le opere d'arte più apprezzate al mondo. Ne sono un esempio gli esemplari realizzati dalla famiglia, considerati ...