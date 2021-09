“Com’è stato”: la vita dei rom come quella in lockdown (Di venerdì 24 settembre 2021) “Era da tempo che volevamo raccontare uno spaccato della vita dei rom italiani, e grazie all’intervento dell’attivista Dijana Pavlovic del Movimento Kethane, siamo stati ospitati dal Villaggio delle Rose, campo rom a sud di Milano”. A raccontare l’esperienza del gruppo è Filippo Pax, regista e autore. “L’idea di partenza era dunque quella di raccontare la vita di queste famiglie costrette ad affrontare isolamento, emarginazione e reclusione”. Dopo la fine del lockdown, ripensando a quel modo di vivere e a quello che tutti gli italiani avevano trascorso dentro casa, Filippo e i suoi soci hanno re-interpretato quelle immagini. “Abbiamo deciso di montare il tutto raccontando le similitudini tra la nostra esperienza in lockdown e le storie del Villaggio. Nel corso del video poi, una voce filtrata dal telefono, un suono decisamente ... Leggi su cityroma (Di venerdì 24 settembre 2021) “Era da tempo che volevamo raccontare uno spaccato delladei rom italiani, e grazie all’intervento dell’attivista Dijana Pavlovic del Movimento Kethane, siamo stati ospitati dal Villaggio delle Rose, campo rom a sud di Milano”. A raccontare l’esperienza del gruppo è Filippo Pax, regista e autore. “L’idea di partenza era dunquedi raccontare ladi queste famiglie costrette ad affrontare isolamento, emarginazione e reclusione”. Dopo la fine del lockdown, ripensando a quel modo di vivere e a quello che tutti gli italiani avevano trascorso dentro casa, Filippo e i suoi soci hanno re-interpretato quelle immagini. “Abbiamo deciso di montare il tutto raccontando le similitudini tra la nostra esperienza in lockdown e le storie del Villaggio. Nel corso del video poi, una voce filtrata dal telefono, un suono decisamente ...

