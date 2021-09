Calcio: Emerson 'Mou - Roma matrimonio giusto, Pallone d'Oro a Jorginho' (Di venerdì 24 settembre 2021) Parla così Emerson Emerson in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. "Mourinho a Roma? Mi ha sorpreso, ma è il matrimonio giusto - spiega l'ex giallorosso, esterno del Lione di proprietà del ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 24 settembre 2021) Parla cosìin un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. "Mourinho a? Mi ha sorpreso, ma è il- spiega l'ex giallorosso, esterno del Lione di proprietà del ...

Advertising

PeppinhoNA : Se ti piace il calcio con la F, ti piace Marcelo #Brozovic Se ti piace il calcio con la F, capisci che #DiMarco s… - _Sport_Calcio_ : RT @Azzurri: #Emerson torna in campo ???? - _Sport_Calcio_ : RT @Azzurri: #WCQ ?? ?? 16' Problema alla mano destra per #Emerson in seguito ad una caduta causata da un fallo ???????? #SvizzeraItalia 0?-0?… - _Sport_Calcio_ : RT @Azzurri: #WCQ ?? ?? 62' #Emerson tenta il diagonale, Sommer è sulla traiettoria e para ???????? #SvizzeraItalia 0?-0? #SVIITA #Nazionale… - _Sport_Calcio_ : RT @Azzurri: #Nazionale ???? ??? Le parole di #Chiellini, #Donnarumma, #DiLorenzo ed #Emerson dopo #SvizzeraItalia #Azzurri #VivoAzzurro #WCQ… -