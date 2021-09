Amici 21, prossima puntata pomeridiano sabato 25 o domenica 26 settembre 2021? Data e orario (Di venerdì 24 settembre 2021) La scuola di Amici, il talenti di Canale 5 più amato e seguito di sempre che da anni appassiona migliaia e migliaia di telespettatori, si è “quasi” formata. E’ “quasi” al completo perché alcuni banchi sono rimasti in sospeso, con i professori che stanno studiando i ragazzi per capire se dare loro la tanto ambita maglia e iniziare di fatto il percorso nella scuola più famosa d’Italia. La prima puntata è anData in onda eccezionalmente di domenica, ma cosa succederà nel secondo appuntamento? Quando verrà trasmesso il pomeridiano di Amici? Amici 21, quando va in onda la prossima puntata? Piccola modifica del palinsesto e la scorsa settimana Amici ha debuttato su Canale 5 di domenica, e non di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 settembre 2021) La scuola di, il talenti di Canale 5 più amato e seguito di sempre che da anni appassiona migliaia e migliaia di telespettatori, si è “quasi” formata. E’ “quasi” al completo perché alcuni banchi sono rimasti in sospeso, con i professori che stanno studiando i ragazzi per capire se dare loro la tanto ambita maglia e iniziare di fatto il percorso nella scuola più famosa d’Italia. La primaè anin onda eccezionalmente di, ma cosa succederà nel secondo appuntamento? Quando verrà trasmesso ildi21, quando va in onda la? Piccola modifica del palinsesto e la scorsa settimanaha debuttato su Canale 5 di, e non di ...

Advertising

CorriereCitta : #Amici 21, prossima puntata pomeridiano sabato 25 o domenica 26 settembre 2021? Data e orario #amicispoiler #amici… - luipi1971 : RT @valezuppina: Abbiamo un'altra emergenza per favore condividete amici siamo molto tristi. Non c'è nemmeno il tempo di piangere ?? Si cer… - LauraGio_75 : RT @valezuppina: Abbiamo un'altra emergenza per favore condividete amici siamo molto tristi. Non c'è nemmeno il tempo di piangere ?? Si cer… - Gianmar1Radaeli : @claudiocerasa @Enrico__Costa Temo purtroppo che saranno già lavorando alla prossima inchiesta del secolo da vender… - arianna20032000 : RT @valezuppina: Abbiamo un'altra emergenza per favore condividete amici siamo molto tristi. Non c'è nemmeno il tempo di piangere ?? Si cer… -