30enne scomparso a Milano | ritrovato morto nel Pavese

Advertising

Corriere : Un 30enne veneto, Giacomo Sartori, scomparso da 4 giorni dopo il furto di uno zaino a Milano - sulsitodisimone : Trovato morto Giacomo Sartori, l'informatico scomparso a Milano - qrlerthart : RT @ariahahahah: aggiornamenti; per chiunque si sia interessato a questa situazione, purtroppo, l’epilogo è questo - ilriformista : Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Giacomo Sartori: il 30enne informatico trovato morto in una cascina - tusciaweb : Trovato morto Giacomo Sartori, il 30enne scomparso a Milano Milano - È stato trovato senza vita Giacomo Sartori, i… -

Ultime Notizie dalla rete : 30enne scomparso

Continunano senza sosta le ricerche di Giacomo Sartori ,ingegnere residente a Milanonel nulla lo scorso 17 settembre. Sartori aveva passato la serata con degli amici in un'enoteca in viale Vitorio Veneto, nei pressi di Porta Venezia . ...' Mi ha chiesto se avessi trovato o preso il suo zaino rosso '. A parlare a ' Mattino Cinque ' è il testimone dell'enoteca, una delle ultime persone ad aver visto Giacomo Sartori , ilnel nulla nella notte tra venerdì 17 settembre e sabato 18 settembre a Milano , dove vive e lavora. Il giovane, prima di allontanarsi e sparire, era con alcuni amici in un locale in ...E' stato trovato senza vita Giacomo Sartori, il tecnico informatico scomparso nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 settembre a Milano, dove viveva e lavorava. Il 30enne si è suicidato impiccandosi, ...Trovato morto Giacomo Sartori, il 30enne scomparso a Milano. Cronaca - Di lui non si avevano notizie dalla notte di venerdì 17 settembre ...